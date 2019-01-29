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10:42

FaceTime позволяет шпионить за собеседником перед разговором

технологии

10:42

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Фото: depositphotos/radub85

Пользователи iOS обнаружили ошибку в FaceTime, которая позволяет подслушать собеседника перед вызовом, сообщает News.ru.

Во время звонка можно услышать звук, поступающий с телефона абонента, к которому идет звонок. Причем происходит это до того, как он примет или отклонит входящий вызов. Более того, таким же образом можно получить доступ не только к микрофону, но и к фронтальной камере.

Отмечается, что баг есть на устройствах iOS 12.1 или более поздней версии. Связан он с групповыми видеозвонками в FaceTime.

В Apple сообщили, что знают о проблеме, они отключили функцию от Сети и собираются исправить ошибку в обновлении.

Стали известны самые популярные приложения в российском AppStore за 2018 год. Первое место по популярности среди бесплатных приложений занял мессенджер WhatsApp – его пользователи скачивают чаще всего.

Также популярными среди бесплатных приложений стали Instagram, VK, Сбербанк Онлайн, YouTube: Watch, Listen, Stream, Telegram Messenger, Yandex.Taxi, Joom, Pandao и Госуслуги. Первое место среди платных программ занял видеоредактор kirakira+. За ним следуют Glitché, #BS365 Workouts, Facetune и другие.

технологии

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