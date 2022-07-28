В Федерации шахмат Москвы призвали доработать робота, сломавшего ребенку палец

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Операторам робота-шахматиста, который сломал палец ребенку во время турнира, следует подумать над улучшением системы защиты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федерации шахмат Москвы Сергея Лазарева.

По его словам, родители пострадавшего мальчика думали писать заявление в прокуратуру, однако в Федерации хотели мирно урегулировать инцидент.

"Не думаю, что от робота следует отказаться. Все же он больше 10 лет выставляется на различных шахматных мероприятиях", – сказал Лазарев.

Робот повредил палец одному из юных спортсменов на столичном турнире. Вице-президент ФШМ Сергей Смагин рассказал, что ничего серьезного не случилось. После произошедшего мальчик вышел на награждение, подписывал документы.

