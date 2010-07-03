Tele2 и Москва 24 подводят итоги лекционной части проекта "TVоя Москва"

Оператор мобильной связи Tele2 совместно с объединенной редакцией московских СМИ "Москва Медиа" завершает образовательную часть проекта "TVоя Москва". В ней участвовали 24 спикера из смежных профессиональных областей. Далее они будут соревноваться в шести номинациях.
В юбилейном пятом сезоне мастер-классы посетило более трех тысяч слушателей, записи онлайн-трансляций в соцсетях посмотрели более 920 тысяч зрителей. Приглашенными спикерами были директор по клиентскому сервису "Tele2 Москва" Ирина Буцких, лауреат премии "Тэфи" Вадим Тихомиров, YouTube-блогер Татьяна Старикова, ведущий телеканала Москва 24 Владимир Калякин, директор интернет-департамента "Цифрового телевидения" Вероника Далецкая.
Принять участие в конкурсной части проекта может любой желающий. Принимать заявки на участие будут до конца лета.
В этом сезоне заявлено шесть номинаций, среди которых Tele2 учредила свою собственную – "TVоя медиа-кампания". Конкурсанты будут разрабатывать краткосрочную медиа-кампанию для продвижения нового продукта, сервиса или услуги Tele2 в digital-каналах или блогинг-коммуникациях. Победитель получит право пройти оплачиваемую стажировку в "Tele2 Москва". Все номинации указаны на сайте проекта "TVоя Москва".
"В этом юбилейном сезоне мы продолжаем следовать тенденциям стремительно меняющегося мира, делая акценты на блогинге в современных масс-медиа, а также обучая участников навыкам публичного выступления и креативного мышления. Присоединение экспертов из бизнес-сообщества в области digital-коммуникаций особенно ценно для нас, ведь практичный взгляд на цифровые тренды важен участникам с точки зрения их развития. В будущем полученные знания помогут им повысить конкурентоспособность в своей карьере. Мы рады, что эти акценты вносит в проект именно компания Tele2, чья история как телеком-компании вдохновляет, уверена, многих амбициозных ребят", – сказала директор по маркетингу и PR объединенной редакции СМИ "Москва Медиа" Мария Михайлова.
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