Лица и номера машин распознают с беспилотников

Росгвардия хочет использовать беспилотники с высокой степенью разрешения для распознавания лиц и автомобильных номеров. Об этом сообщил глава авиации ведомства генерал-лейтенант Александр Афиногентов.
"Задача очень важная, и решать ее необходимо путем дальнейшего совершенствования систем видеонаблюдения, и на беспилотных летательных аппаратах, и на комплексах высотного наблюдения. На сегодня у нас установлены оптико-электронные системы со степенью разрешения, уже не отвечающей требованиям времени, но по госпрограмме вооружения такие системы будут модернизироваться, они смогут и лица распознавать, и номерные знаки на машинах", – сказал он, передает РИА Новости.
Афиногентов также добавил, что в ведомстве планируют заменить вертолеты Ми-24 на более новые Ми-35.
Ранее сообщалось, что Росгвардия представит тактические автовездеходы багги "Чаборз-М3" на параде 9 мая на Красной площади. Военный автомобиль "Чаборз-М3" является новинкой в военном автопроме. Он был специально сконструирован для бойцов российских спецподразделений. Преимущество "Чаборз" заключается в легкости конструкции, высокой проходимости и многофункциональности. Он предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднодоступных районах и в условиях бездорожья.
В настоящий момент багги этой модели активно используются спецназом Росгвардии при выполнении служебно-боевых задач на территории Северного Кавказа и успешно прошли тест-драйв в арктических условиях на Земле Франца-Иосифа.
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