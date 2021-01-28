Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На портале "Наш город" открылись новые темы для жителей ТиНАО, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Для пользователей стали доступны 11 тем, которые расположены в категориях "Моя дорога", "Мой двор" и "Государственные учреждения". Теперь жители ТиНАО могут сообщить о некачественной уборке во дворах и содержании катка, неубранных дорогах и складировании загрязненного снега на газонах.

Для отправки сообщения о проблеме нужно зарегистрироваться через mos.ru на сайте gorod.mos.ru или в мобильном приложении "Наш город", выбрать подходящую тему и описать свою проблему, приложив к ней фотографию. Ответ на обращение придет в течение восьми рабочих дней.

Портал "Наш город" появился в 2011 году по инициативе Сергея Собянина. За все годы было выявлено и решено свыше 4,4 миллиона городских проблем. К порталу с начала его функционирования присоединились более 1,6 миллиона пользователей.

На сервисе действует многоуровневая система обработки жалоб. За обращениями на разные темы следят соответствующие органы исполнительной власти. Ежедневно на портал обращаются более 2,6 тысячи человек, при этом каждая вторая проблема обычно решается за один или два дня.

