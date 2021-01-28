В Telegram добавят опцию, которая понравится пользователям WhatsApp

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В Telegram добавят функцию переноса истории сообщений из других сервисов. Об этом сообщает Telegram Info.

К примеру, пользователи смогут импортировать истории из таких популярных мессенджеров, как WhatsApp и Viber.

Некоторые пользователи устройств на iOS случайно получили обновление клиента Telegram до версии 7.4, где в том числе появилась такая опция. Вскоре ее отозвали до проверки новой версии для Android.

Таким образом, предполагается, что необычная функция появится в самое ближайшее время.

В декабре в мессенджере Telegram появилась функция групповых звонков с параллельной работой чатов. Теперь пользователи могут разговаривать в чате и вести обычную переписку одновременно.

Кроме того, пользователям Android теперь доступно редактирование фотографий без повторной загрузки, например, добавив на фотографию рисунок, текст или стикеры в медиаредакторе.

Пользователи iOS могут быстро отредактировать и отправить обратно полученную фотографию без повторного сохранения или загрузки.