Привет из космоса: Кононенко с орбиты поздравил землян с Новым годом

Единственный российский космонавт, который находится сейчас на Международной космической станции (МКС), Олег Кононенко с орбиты поздравил сотрудников ракетно-космической отрасли с наступающим Новым годом. Видеообращение опубликовано на странице Центра подготовки космонавтов на YouTube.

"Давайте все, что может огорчить, оставим в прошлом и шагнем в новый 2019 год с надеждой на лучшее будущее. Пусть грядущий год принесет целеустремленность, силу, мудрость, взаимоуважение и понимание. Я искренне желаю всем нам традиционно крепкого здоровья, космических успехов, высокой работоспособности, семейного счастья и домашнего уюта", – сказал Кононенко.

Также он напутствовал беречь себя и близких людей. Космонавт пожелал начать новый год с хорошего настроения, добрых пожеланий и светлых чувств.

Кононенко прибыл на МКС 3 декабря на корабле "Союз МС-11". Также вместе с ним там сейчас находятся американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак.