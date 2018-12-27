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10:27

"Яндекс" перестал выдавать ссылку на официальную страницу Telegram

технологии

10:27

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Фото: depositphotos/Mactrunk

Ссылка на официальную страницу мессенджера Telegram пропала из поисковика "Яндекса". В пресс-службе компании это объяснили попаданием страницы в реестр запрещенных сайтов, передает "Интерфакс".

"Синхронизация с реестром происходит автоматически", – подчеркнули представители "Яндекса", добавив, что поисковик убирает ссылки по мере получения новых данных.

При этом международная версия "Яндекс" – Yandex.com по-прежнему выдает официальную страницу мессенджера. Таким образом, ограничение действует только для российских пользователей. А вот Google "ищет" telegram.org во всех своих версиях.

Telegram попал в Единый реестр запрещенных сайтов весной 2018 года после решения Таганского суда о блокировке мессенджера за неисполнение требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Telegram-каналы публикуют информацию, к которой нельзя серьезно относиться. Сами каналы он сравнил с разговорами на кухне.

технологии

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