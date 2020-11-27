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Технологии

14:24

"Яндекс.Карты" стали показывать загруженность станций метро Москвы

технологии транспорт метро

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В "Яндекс.Картах" появилась возможность просмотра загруженности станций столичного метро.

Отмечается, что воспользоваться ею можно в соответствующем приложении на iOS и Android. Загруженность станций метро Москвы показывается с помощью цветовых индикаторов: зеленый цвет обозначает небольшую загруженность, оранжевый – среднюю, красный – большую.

В компании подчеркнули, что определяют загруженность с помощью специального алгоритма. Он учитывает плотность сигналов GPS около станции.

Кроме того, в разработке функции принимали участие и сами пользователи. В "Яндексе" отметили, что на основе их ответов была построена модель машинного обучения.

Ранее в компании рассказали о работе сервиса "Яндекс Go". В частности, пользователи имеют возможность выбрать точное время для доставки покупок из интернет-магазинов. Впоследствии товары доставляются в "Яндекс.Лавку", откуда заказ доставляется за 15–20 минут.

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