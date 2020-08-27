Беспилотник на "поводке" впервые представили на "Армии-2020"

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На форуме "Армия-2020" впервые представили беспилотник, который с помощью тонкого провода присоединяется к источнику питания, что позволяет ему находиться в воздухе практически бесконечный период времени, сообщает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе Института проблем управления РАН имени Трапезникова, специалисты которого разработали эту технологию, срок функционирования платформы ограничен лишь надежностью беспилотника.

"Технология передачи энергии обеспечивает возможность подъема платформы на высоту до 200 метров с полезным грузом до 20 килограмм", – уточнили в институте.

Специалисты объяснили, что у автономных беспилотников ограничено время работы, а дрон на "поводке" не зависит от ресурса аккумулятора, питание подается от наземных источников энергии.

"По медным проводам с земли на борт передается энергия мощностью до 10 киловатт. Также аппарат обладает высокой надежностью", – рассказали в институте.

По замыслу создателей, этот БЛА может использоваться как оперативно развернутая телекоммуникационная вышка в районах стихийных бедствий или наблюдательный пост.

Ранее на форуме "Армия-2020" представили мобильный радиолокационный комплекс, который позволяет определять местонахождение человека под завалами разрушенных зданий по его дыханию или движению.

Форум "Армия-2020" проходит в подмосковном парке "Патриот". Мероприятие продлится до 29 августа.