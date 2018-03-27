Apple представила iPad для студентов и школьников

Фото: ТАСС/Stringer/Zuma

Apple представила новый iPad с экраном диагональю 9,7 дюйма в Чикаго, сообщается на сайте компании.

Главной особенностью гаджета стала поддержка работы со стилусом Apple Pencil. До этого инструмент был совместим только с iPad Pro.

Компания предполагает, что устройство будет популярно у школьников и студентов. Им гаджет продадут за 299 долларов. Для обычных пользователей iPad будет доступен за 329 долларов.

Ранее Apple объявила дату ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2018. Мероприятие пройдет с 4 по 8 июня 2018 года в Сан-Хосе. Там представят новые гаджеты и обновления для операционных систем.