HR по другим правилам: за что сотрудники готовы рекомендовать работодателя

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Оператор мобильной связи Tele2 поделился результатами независимого исследования вовлеченности персонала, которое провела международная компания в сфере организационного консалтинга Korn Ferry в 2019 году.

В опросе участвовало более 7000 сотрудников оператора. 94% из них поставили наивысшие баллы, отвечая на вопрос о готовности рекомендовать компанию как работодателя.

"Мы подняли вовлеченность сотрудников на недосягаемую высоту: 85% – показатель, который очень сложно превзойти. Такой результат говорит о системной работе с вовлеченностью, открытости компании для сотрудников и прозрачности всех процессов. В 2019 году в списке наших приоритетов была также эффективность руководителей: мы запустили в компании "Академию лидерства", научили руководить в стиле коучинга, выстроили систему наставничества. Такой подход позволяет нам достигать высоких результатов в комфортной для людей обстановке, когда руководитель выстраивает партнерский диалог с сотрудником и тем самым создает условия для развития подчиненного. Результаты исследования указывают на наши успехи: 97% работников считают, что непосредственный начальник помогает им совершенствоваться профессионально и грамотно организует работу подразделения", – прокомментировала директор по работе с персоналом Tele2 Елена Иванова.

Индекс вовлеченности характеризует уровень мотивации сотрудников и их готовность делать больше ожидаемого, выполнять свою работу как можно лучше.

По результатам исследования 92% сотрудников Tele2 заявили, что гордятся работой в компании. Кроме этого, работники высоко оценили условия для успеха, которые создает компания. 92% сотрудников считают, что их должность дает возможность решать трудные и интересные задачи, а 86% уверены, что условия работы позволяют достичь максимальной производительности.

Рейтинг самых быстрорастущих показателей Tele2 в исследовании KF возглавляет удовлетворенность сотрудников системой обучения. По итогам 2019 года этот показатель составил 85%. В прошлом году Tele2 завершила формирование digital-экосистемы обучения сотрудников.

В рамках проведенного исследования специалисты Korn Ferry измерили новый для российского рынка показатель – индекс лидерства руководителей. Tele2 предложила сотрудникам ответить на вопрос, готовы ли они рекомендовать своего непосредственного начальника в качестве руководителя другим коллегам. Оценки показывают, что большинство специалистов доверяют своим лидерам. По результатам опроса сводный индекс лидерства руководителей Tele2 составил 71%.