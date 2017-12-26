Названы самые бесполезные изобретения 2017 года

Составлен рейтинг самых бесполезных изобретений и стартапов 2017 года. Его возглавила дорогостоящая соковыжималка компании Juicero, которая извлекает жидкость из пакетов с фруктовым пюре.

Бесполезность девайса определили пользователи сети, которые показали, как выжать сок из контейнера руками. Девайс же людям пришлось бы покупать за 700 долларов.

Вторую строчку занял стартап Bodega. Идея предпринимателей состояла в том, чтобы установить торговые автоматы с различным ассортиментом около жилых домов. В сети посчитали предложение не достаточно инновационным.

Замыкает тройку лидеров антистрессовое изобретение. Как пишет портал Gizmondo, оно представляет собой обычную переносную палатку, которую создатели предлагают устанавливать посреди офиса.

Кроме того, бесполезными пользователи посчитали шкаф от MakeSpace, который позиционируют как "облачное" хранилище для вещей, чайник для приготовления "идеального чая", а также ничем не примечательный "инновационный" маршрутный автобус Lyft Shuttle.

Ранее экспертный совет при Центре творческого развития русского языка назвал главные слова 2017 года. На первом месте в рейтинге оказалось слово "реновация". В тройку лидеров также вошли "биткойн" и "хайп". Термины года также определили в США, Великобритании и Японии.