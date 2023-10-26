Маск объявил о появлении функции видео- и аудиозвонков в соцсети X

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Американский бизнесмен, предприниматель, владелец соцсети Х (ранее Twitter) Илон Маск объявил, что в скором времени в соцсети появится функция видео- и аудиозвонков. Об этом он сообщил в своем аккаунте.

По его словам, ранняя версия нововведения уже доступна.

О запуске новой функции Маск сообщал еще 31 августа. Он заявил, что видео- и аудиозвонками пользователи смогут пользоваться в соцсети без использования номера телефона.

Ранее Маск рассказал об успешном тестировании системы стриминга игр в соцсети Х. Он сказал, что проведет там ночную трансляцию, на которой будет играть в компьютер. Доступ к стриму получат обладатели платной подписки Х, а трансляции будут вестись прямо на их страницах в микроблоге.

До этого официальный аккаунт Twitter в одноименной соцсети переименовали в Х. Теперь аватар аккаунта представляет собой белую букву Х на черном фоне вместо изображения голубой птицы. Маск также опубликовал в своем аккаунте фотографию штаб-квартиры Twitter с проекцией нового логотипа.

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