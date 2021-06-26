В Израиле открылась первая в мире фабрика по выращиванию искусственного мяса – СМИ

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Биотехнологическая компания Future Meat открыла в Израиле первое в мире предприятие по выращиванию мяса в лабораторных условиях. Об этом сообщает издание LADBible.

По словам генерального директора Рома Кшука, сейчас фабрика производит на клеточной основе курятину, свинину и баранину. В день – около 500 кг мясных продуктов. Вывести продукцию на рынок планируют уже в следующем году.

В компании также отметили, что на лабораторное производство мяса уходит меньше времени, чем на традиционное, также это позволяет сократить на 80% выбросы парниковых газов.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявлял, что уже через 5–7 лет россияне смогут печатать еду на 3D-принтерах у себя дома. Он отметил, что сейчас такая печать уже используется в небольших масштабах, но в скором времени устройства станут такими же доступными, как пылесосы.