Пользователи YouTube сообщили о сбое в работе сервиса

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Пользователи видеохостинга YouTube во всем мире сообщают о проблемах с работой сервиса. Это следует из данных портала Downdetector.

Затруднения в работе ресурса наблюдают в том числе и российские пользователи.

Самой распространенной неполадкой являются проблемы с просмотром видеороликов (55%). Также около 38% пользователей жалуются на трудности с работой сайта, еще 6% испытывают сложности при входе в аккаунт.

Ранее пользователи Twitter столкнулись со сбоями в работе соцсети. Большинство неполадок 23 апреля было зафиксировано в США. Жалобы касались работы сайта. Кроме того, пользователи жаловались на проблемы в работе приложений для iPhone или iPad, а также на сложности с авторизацией.