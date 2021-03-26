Google исправил ошибку в переводе фразы с упоминанием Путина

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Google исправил ошибку в переводе фразы с упоминанием Владимира Путина. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"Некорректный перевод исправили", – говорится в сообщении.

Ранее пользователи Google Translate увидели, что сервис дает разный перевод идентичных фраз с именами мировых лидеров. Так, предложение "Biden changed for bad" платформа переводит как "Байден изменился к лучшему".

В декабре 2020 года пользователи Google обратили внимание на то, что если в переводчике ввести на английском языке фразу "Thank you, Mr President" ("Спасибо, господин президент"), то сервис переведет ее как "Спасибо, Владимир Владимирович". Позднее эту ошибку также исправили.