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Пользователи Google Translate увидели, что алгоритм дает разный перевод идентичных фраз с именами мировых лидеров.

Так, предложение Biden changed for bad платформа переводит как "Байден изменился к лучшему", передает телеканал RT. По аналогии звучит фраза Obama changed for bad.

Однако фраза Putin changed for bad по версии переводчика означает "Путин изменился в худшую сторону". Таким же образом переводится фраза Trump changed for bad.

Трамп ранее объявил, что создаст собственную соцсеть после блокировки аккаунта в Twitter. Он рассчитывая вернуться в медиапространство через два-три месяца.