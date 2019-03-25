Акции Apple подешевели после презентации новых сервисов

Акции американской корпорации Apple упали в цене после презентации новых продуктов, сообщает "Газета.ру".

Акции подешевели на 2 процента и составили 187,37 тысячи долларов за акцию.

25 марта состоялась презентация новинок компании. Так, она обновила новостную платформу Apple News. В обновленном приложении появится возможность подписки на журналы. Оно доступно в США, Великобритании и Австралии. Обновленная версия будет называться Apple News+.

Компания также представила платежный сервис Apple Card. Сервис будет включать в себя виртуальную карту Apple предоставляющую статистику по расходам в реальном времени.

За сутки до начала презентации компания Apple запустила загадочную трансляцию презентации.