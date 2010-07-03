В Твери пройдет IT-форум Digital Days

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В конце сентября Тверь примет IT-форум Digital Days, в котором примут участие более 900 специалистов. Главными темами форума будут современные цифровые технологии и инновации для предприятий, сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

27 сентября гости Digital Days обсудят развитие бизнеса и роль новых технологий в повышении производительности труда. Эти вопросы затронут в рамках секций "Тренды цифровизации" и "IT-компании будущего". Кроме того, на форуме будут работать секции "Цифровое государство" и "Новое IT-поколение", посвященные управлению в госсфере и кадровым вопросам.

28 сентября в Твери откроется площадка "Цифрограм", где будут говорить об искусственном интеллекте, технологиях блокчейна и машинного чтения. В этот же день гости фестиваля NewIT Fest узнают об особенностях облачных технологий, дизайн-мышления и микросервисной архитектуры.

В работе форума примут участие ведущие российские и зарубежные IT-эксперты. Среди спикеров – международный консультант Макс Джексон, глава Accenture Technology в России и Казахстане Мария Григорьева, гендиректор Тверского вагоностроительного завода Андрей Соловей.