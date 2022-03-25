Ученые изучают возможность определения заболевания по фото со смартфонов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Исследователи Google изучают возможность выявления диабета по фотографии со смартфонов. Об этом сообщает "Газета.ру".

Для выяснения, могут ли изображения помочь обнаружить различные формы заболевания, ученые проведут клинические исследования совместно с EyePACS и Chang Gung Memorial Hospital.

Директор по здравоохранению Google Карен Десальво рассказала, что компания изучает новые подходы к мониторингу заболеваний. В частности, организация исследует методы записи звуков сердцебиения при размещении смартфона на груди.

"В настоящее время мы находимся на ранних стадиях тестирования клинических исследований, но мы надеемся, что наша работа может дать людям возможность использовать смартфон в качестве дополнительного инструмента для доступной оценки здоровья", – отметила Десальво.

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