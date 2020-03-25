Apple представила свои новинки

Американская корпорация Apple 25 марта представила свои новинки. Об этом сообщил глава компании Тим Кук со сцены театра, названного в честь основателя Apple Стива Джобса в Купертино, Калифорния.
Так, она обновила новостную платформу Apple News. В обновленном приложении появится возможность подписки на журналы. Оно доступно в США, Великобритании и Австралии. Обновленная версия будет называться Apple News+.
Компания также представила платежный сервис Apple Card. Сервис будет включать в себя виртуальную карту Apple предоставляет статистику по расходам в реальном времени и разделяет траты по категориям.
Также компания представила работающий по платной подписке сервис распространения игр Arcade. Подписка на платформу позволит пользователям получить доступ к сотням компьютерных и мобильных игр. Доступ к сервису будет осуществлен через магазин приложений App Store. Этой осенью Arcade будет доступен более чем в 150 странах. За каждую покупку на виртуальную карту будет начисляться кэшбек в размере 3 процентов от расходов за день.
В последние годы около двух третей всей выручки Apple приходилось на iPhone. В корпорации заявили, что необходимо уменьшить зависимость от смартфона. Тим Кук неоднократно отмечал, что рассчитывает на увеличение прибыли от различных сервисов.
За сутки до начала презентации компания Apple запустила загадочную трансляцию презентации. На официальном сайте уже можно было посмотреть стрим, где показывалась пустая штаб-квартира Apple в Купертино.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.