Apple представила свои новинки

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Американская корпорация Apple 25 марта представила свои новинки. Об этом сообщил глава компании Тим Кук со сцены театра, названного в честь основателя Apple Стива Джобса в Купертино, Калифорния.

Так, она обновила новостную платформу Apple News. В обновленном приложении появится возможность подписки на журналы. Оно доступно в США, Великобритании и Австралии. Обновленная версия будет называться Apple News+.

Компания также представила платежный сервис Apple Card. Сервис будет включать в себя виртуальную карту Apple предоставляет статистику по расходам в реальном времени и разделяет траты по категориям.

Также компания представила работающий по платной подписке сервис распространения игр Arcade. Подписка на платформу позволит пользователям получить доступ к сотням компьютерных и мобильных игр. Доступ к сервису будет осуществлен через магазин приложений App Store. Этой осенью Arcade будет доступен более чем в 150 странах. За каждую покупку на виртуальную карту будет начисляться кэшбек в размере 3 процентов от расходов за день.

В последние годы около двух третей всей выручки Apple приходилось на iPhone. В корпорации заявили, что необходимо уменьшить зависимость от смартфона. Тим Кук неоднократно отмечал, что рассчитывает на увеличение прибыли от различных сервисов.

За сутки до начала презентации компания Apple запустила загадочную трансляцию презентации. На официальном сайте уже можно было посмотреть стрим, где показывалась пустая штаб-квартира Apple в Купертино.