ГД приняла в I чтении проект о штрафах за неисполнение закона о суверенном Рунете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Госдума приняла в I чтении законопроект о введении штрафов за неисполнение закона о суверенном Рунете.

Авторами выступили глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский. Инициаторы отмечают, что отсутствие финансовых санкций в случае нарушения ранее вступившего в силу закона о суверенном интернете сформирует у субъектов регулирования халатное отношение к нему.

Документом предусмотрено введение штрафов за нарушение операторами связи порядка установки или эксплуатации технических устройств по противодействию угрозам устойчивого и безопасного Рунета. В соответствии с проектом должностным лицам в случае несоблюдения закона будет выписываться штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Предприниматели должны будут заплатить в таком случае от 30 до 50 тысяч рублей, юридические лица – от 300 до 500 тысяч рублей.

Повторное нарушение будет караться штрафом в 30–50 тысяч рублей для должностных лиц, в 60–100 тысяч рублей – для индивидуальных предпринимателей, в 600 тысяч – 1 миллион рублей – для юридических лиц.

Также законом регламентируются штрафы в случае неисполнения оператором связи требований законодательства об установке или эксплуатации технических средств контроля за соблюдение требований, которые предусматривают ограничение доступа к информации.

Согласно документу, штраф за это составляет от 2 до 5 тысяч для физических лиц, от 10 до 20 тысяч рублей – для должностных лиц, от 30 до 50 тысяч рублей – для индивидуальных предпринимателей и от 300 до 500 тысяч рублей – для юридических лиц.

В случае повторного нарушения финансовая санкция для физических лиц составит 5–10 тысяч рублей, для должностных лиц – 20–40 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – 60–100 тысяч рублей, для юридических лиц – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Подчеркивается, что закон вступит в силу через 30 дней с момента его официального опубликования.

1 мая 2019 года Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы Рунета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Согласно закону, в случае угроз Рунету на территории страны Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования".

Закон вступил в силу 1 ноября. Положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 года. Внутренние сети без выхода в интернет не подпадают под действие закона.

Кроме того, предусмотрена возможность установки на сетях связи технических средств, которые будут определять источник передаваемого трафика.