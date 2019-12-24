Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

07:41

В создании двигателя для космического туризма задействуют 3D-принтер

технологии

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Axel Heimken

Порядка 90 процентов конструкции ракетного двигателя частной компании "КосмоКурс" создадут в применением аддитивных технологий, то есть с помощью системы3D-печати. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора организации Павла Пушкина.

По словам специалиста, компания прорабатывала сразу несколько направлений и допускала создание как классического двигателя, так и напечатанного на 3D-принтере. Перспективным считался и гибридный вариант.

"Сейчас ведутся подготовительные работы. Изготавливаются кое-какие образцы, чтобы понять, что все правильно", – заявил Пушкин.

"КосмоКурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных туристических полетов на высоту до 200 километров над поверхностью Земли. Испытания ракетного двигателя запланированы на 2020 год.

Ранее стало известно, что в рамках своего проекта "КосмоКурс" возведет космодром в Нижегородской области. На это уйдет порядка 40 миллионов долларов.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика