В создании двигателя для космического туризма задействуют 3D-принтер

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Порядка 90 процентов конструкции ракетного двигателя частной компании "КосмоКурс" создадут в применением аддитивных технологий, то есть с помощью системы3D-печати. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора организации Павла Пушкина.

По словам специалиста, компания прорабатывала сразу несколько направлений и допускала создание как классического двигателя, так и напечатанного на 3D-принтере. Перспективным считался и гибридный вариант.

"Сейчас ведутся подготовительные работы. Изготавливаются кое-какие образцы, чтобы понять, что все правильно", – заявил Пушкин.

"КосмоКурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных туристических полетов на высоту до 200 километров над поверхностью Земли. Испытания ракетного двигателя запланированы на 2020 год.

Ранее стало известно, что в рамках своего проекта "КосмоКурс" возведет космодром в Нижегородской области. На это уйдет порядка 40 миллионов долларов.

