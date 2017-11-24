На столицу приходится 76% экспортной выручки российских софтверных компаний

24 ноября, 13:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Денис Гришкин
На столицу приходится три четверти от общего объема экспортной выручки российских производителей программного обеспечения. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина в рамках церемонии вручения XIV Премии Рунета.
"Экспортный потенциал московских IT и цифровых технологий очень высок: на столицу приходится 76 процентов экспортной выручки российских софтверных компаний. Объем экспорта программного обеспечения из Москвы в 2016 году достиг 5,8 миллиардов долларов", – сказала она.
Заммэра также отметила, что инвестируя в кадровый потенциал и развивая IT-технологии, Москва вносит значительный вклад в укрепление конкурентоспособности не только своей экономики, но и экономики всей страны.
Как рассказала Сергунина, сейчас в Москве располагается 31 технопарк. В них работают 1,7 тысяч технологических компаний и более 40 тысяч высококвалифицированных специалистов. Из общего числа технологичных компаний-резидентов – 10 процентов специализирующиеся на IT-разработках. Кроме того, подготовку по IT и другим техническим дисциплинам ведут 40 столичных вузов. Также город расширяет сеть детских технопарков. К концу 2017 года их будет уже 12.
Ранее сообщалось, что в столичных школах начали работать консультанты по интерактивным технологиям начали работать в городских школах, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Они помогают педагогам пользоваться с гаджетами и электронными сервисами. Консультанты также объясняют школьным учителям, как создавать интерактивные сценарии уроков. Персональная помощь и очное обучение помогут учителям быстрее освоить технику.
К концу 2017 года в проект войдут 694 школьных здания, которые оснастят новой техникой, полный перевод столичных образовательных учреждений на работу в электронном формате завершится к концу 2018 года. В течение переходного периода консультанты будут приходить в каждое учебное заведение, которое подключается к проекту. Количество наставников уже до конца года увеличат до 100.
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