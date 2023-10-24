Сайты МВД и полиции Чехии подверглись кибератакам

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Сайты министерства внутренних дел Чехии, полиции, пожарной службы, пражского транспортного управления и проходящего в столице республики 2-го международного парламентского форума "Крымская платформа" подверглись массированным кибератакам, сообщает ТАСС.

Интернет-ресурсы недоступны с утра 24 октября. Пресс-секретарь спикера палаты депутатов парламента Чехии Мартин Хурава предположил, что нападение велось с российской стороны.

Речь идет о DDoS-атаках, когда из-за границы на чешские сайты одновременно поступает чрезмерное количество запросов и доступ к интернет-ресурсам прекращается из-за перегруженности серверов. Ведомства приняли дополнительные меры безопасности, ограничив доступ на свои сайты из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что количество кибератак на российские организации в 2023 году выросло более чем на 60%. В большинстве случаев кибератаки направлены на дискредитацию и дестабилизацию ситуации в стране. Приоритетными для злоумышленников часто становятся социально ориентированные организации с патриотическим воспитанием.