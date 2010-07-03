У Facebook осталось три месяца на выполнение требования Роскомнадзора

16:24
16:24
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Фото: Москва 24/Яна Дейнега
В конце декабря – начале января истекает срок исполнения требования Роскомнадзора к Facebook и Twitter о локализации в России баз данных пользователей, сообщил глава ведомства Александр Жаров.
Он напомнил, что в декабре прошлого года Роскомнадзор потребовал от Twitter и Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей согласно принятому закону.
"В настоящее время в ходе обсуждения находится законопроект о достаточно больших штрафах, я очень его жду, потому что я уверен, что воздействие экономическое гораздо более действенное, чем угроза блокировки", – приводит слова Жарова ТАСС.
При этом он отметил, что Роскомнадзор будет действовать в соответствии с российским законодательством.
Ранее Twitter и Facebook были оштрафованы мировым судом на 3000 рублей каждая за то, что не предоставили необходимые сведения о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России.
В январе Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении Facebook и Twitter из-за непредоставления информации о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ. Предоставленные ответы управляющих соцсетями компаний на требования подтвердить локализацию были формальными. В заявлениях руководства организаций не было конкретики о фактическом исполнении законов сейчас и в будущем. Чуть ранее Facebook и Twitter сообщили о локализации данных россиян.
Закон о локализации персональных данных россиян на внутрироссийских серверах был подписан 31 декабря 2014 года и вступил в силу 1 сентября 2015 года.
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