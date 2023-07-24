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Причиной сбоев в работе "Википедии" стала DDoS-атака на серверы некоммерческого фонда Wikimedia Foundation, управляющего инфраструктурой, на которой работает онлайн-энциклопедия. Об этом рассказал исполнительный директор "Викимедиа.ру" Станислав Козловский.

"Из Wikimedia сегодня сообщили: "Фонд "Викимедиа" стал свидетелем DDoS-атаки на свои серверы в минувшие выходные, которая затронула обычный трафик на сайтах "Викимедиа" из некоторых частей США и Европы, включая Россию", – передает ТАСС слова Козловского.

Он подчеркнул, что для решения проблемы группа обеспечения надежности сайта незамедлительно приняла контрмеры.

Ранее Козловский заявил, что проблемы с доступом к "Википедии" устранены. До этого он опроверг информацию телеграм-каналов о блокировке "Википедии" в России.

Отмечалось, что 23 июля в 05:20 по московскому времени наблюдался кратковременный сбой на серверах, что привело к нарушению доступа к некоторым разделам "Википедии", однако проблема была оперативно решена.



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