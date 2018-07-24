Волшебная палочка из "Гарри Поттера" поможет юным программистам

Компания Kano анонсировала выпуск "магического" набора Harry Potter Kano Coding Kit, в который войдут волшебная палочка и специальное программное обеспечение. Об этом сообщает портал Gizmondo.

Фирма Kano специализируется на производстве техники для обучения детей программированию. Согласно новому проекту компании, предполагается сделать процесс обучения более занимательным благодаря популярной франшизе о Гарри Поттере.

По информации портала, взмахом "волшебной" палочки дети смогут перемещать части программного кода на планшете. Это поможет им быстрее запоминать различные программные команды, считают разработчики.

Видео: YouTube/Kano Computing

Уточняется, что магическая палочка Гарри Поттера поддерживает программное обеспечение PC, iOS и Android. Стоимость наборов Harry Potter Kano Coding Kit составит 100 долларов, или около 6,3 тысячи рублей. Ожидается, что они поступят в продажу 1 октября.