ФСБ и Минобороны одобрили использование отечественного софта

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ФСБ и Минобороны впервые выдали сертификат о соответствии всем требованиям отечественной операционной системе. Речь идет о системе Astra Linux, которая была создана десятилетие назад компанией "РусБИТех", пишет газета "Известия".

"Успех в данном случае закономерен и объясняется тем, что проблемой обеспечения доверия к средствам защиты информации разработчик занялся задолго до того, как соответствующие требования были нормативно закреплены регуляторами: ФСТЭК, Минобороны и ФСБ", – рассказал руководитель Института системного программирования РАН Арутюн Аветисян.

С настоящего момента компьютеры, оснащенные российским софтом, могут применять в информационных системах органов государственной власти и военного управления для обработки данных ограниченного доступа.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ решило отказаться от использования Microsoft Windows и перевести все служебные компьютеры, планшеты и смартфоны на операционную систему Astra Linux.

Как пояснил замдиректора "РусБИТех" Дмитрий Донской, особенностью ОС является уникальная система защиты информации. Кроме того, Astra Linux полностью совместима с современными российскими компьютерами и работает с высокотехнологичными процессорами "Эльбрус", "Байкал-Т1" и "Комдив".

"РусБИТех" разрабатывает Astra Linux с 2010 года. Система включена в реестр отечественного ПО. Основными заказчиками компании стали Минобороны, Федеральная служба охраны, Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки, Федеральная таможенная служба и Минздрав. Ранее стало известно, что для российских госструктур будут разработаны специальные шрифты, аналогичные популярным американским.