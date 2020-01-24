Развитие ТВ и телеком-отрасли станет главной темой CSTB.Telecom&Media'2020

C 28 по 30 января на площадке международной выставки-форума CSTB.Telecom&Media'2020 в "Крокус Экспо" встретятся специалисты платного телевидения, телеком- и медиаиндустрии, чтобы обсудить тренды, перспективы развития новых форматов и роль инновационных технологий в формировании нового облика российского ТВ.

Форум будет состоять из двух основных потоков – "Технологии и сервисы" и Content Summit Russia – предварять которые будет пленарный круглый стол "Глобальная экосистема видеосмотрения", организованный при поддержке "Медиа-Коммуникационного Союза". Модератором выступит Ксения Болецкая ("Ведомости").

Круглый стол включит в себя две части разной направленности. К участию в первой приглашены Александр Жаров, Роскомнадзор; Алексей Янчишин, "Национальная Медиа Группа"; Алексей Краснов, "Газпром-Медиа Холдинг"; Диана Самошкина, Ростелеком; Ксения Ачкасова, Mediascope; Рафаэль Абрамян, Rambler Group; Николай Орлов, Триколор. Эксперты рассмотрят ключевые вопросы индустрии: векторы развития российского теле- и медиарынка, изменение привычек потребления видеоконтента и будущее телесмотрения, развитие антипиратских инициатив и итоги борьбы с пиратством в 2019 году, а также текущую ситуацию в области теле- и медиаизмерений.

Вторая часть круглого стола соберет вместе Алексея Волина, Минкомсвязь РФ; Павла Степанова, министерство культуры РФ; Алексея Ефимова, "Первый канал. Всемирная сеть"; Леонида Савкова, "Яндекс"; Олега Туманова, "Иви"; Игоря Мишина, ПАО "МТС" и Ван Хуасинь, Huawei.



Фото: Дмитрий Гаврилов

Вместе с аудиторией спикеры оценят перспективы и драйверы роста российского рынка платного ТВ и видео, а также будущее тематических телеканалов и новые бизнес-стратегии. Кроме того, обсудят перспективы российского рынка OTT/VoD-сервисов и регулирование деятельности российских OTT/VoD.

Форум "Технологии и сервисы" откроется дискуссионной панелью, где обсудят развитие форматов высокой четкости и маркетинговые инструменты по их продвижению. Обсудят следующие вопросы: формирование спроса и монетизация UHD, окупаемость контента, драйверы роста и сдерживающие факторы рынка. В качестве спикеров выступят представители телеканалов, операторов и крупнейших российских провайдеров цифровых услуг и сервисов (Ростелеком, ЭР-Телеком Холдинг, "Первый ТВЧ", "Русский Экстрим", телерадиокомпания "Старт", GS Group, Триколор). В продолжение темы на сессии "Новая жизнь вещательных технологий" эксперты из Huawei, Российского футбольного союза, ПАО "Ростелеком", ООО "НПО "Перспектива", Irdeto, Sport360.tv расскажут о том, как последние разработки повлияют на будущее бизнеса UHD и какие технологические тренды будут главенствовать в ближайшее время.

Еще одна дискуссионная панель будет посвящена современным вызовам для спутниковых операторов связи в эпоху индустрии 4.0. Адаптация ТВ к новой технологической реальности, мультисервисные платформы операторов спутникового ТВ, конкуренция экосистемы 5G c традиционными средами – основные темы встречи. К участию приглашены представители ГК "Орион", Eutelsat, ФГУП РТРС, STV, Триколора, спутникового телевидения "НТВ-Плюс", SES в России и СНГ. Партнером мероприятия выступит ФГУП "Космическая связь".



Фото: Дмитрий Гаврилов

Отдельную сессию посвятят "Повышению бизнес-эффективности телеканалов посредством дополнительных сервисов". Соорганизатор мероприятия: ГК "Орион". Эксперты из J’son & Partners Consulting, SPI International, Телетаргета, ГК "Орион" расскажут о новых сервисах, интерактивных инструментах повышения доходности телеканалов, HbbTV, технических решениях и трендах телеоборудования. Вопрос взаимодействия телеканала со зрителем вынесут в отдельную дискуссию, в которой примут участие спикеры ГК "Орион", Телетаргета, СТС Медиа, телекомпании "НТВ".

Состоянию, проблемам и перспективам рынка региональных операторов будет отведена отдельная сессия, где соберутся региональные операторы и представители профильных организаций (ассоциация "Ростелесеть", департамент инфраструктурных проектов министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ОрдерКом, Уфанет, Ланта, Трайтэк, Объединение альтернативных операторов связи, ГК "Столичные кабельные сети", Роскомсвобода, Центр цифровых прав, Telis Company, Потребительский Интернет кооператив "ПЖ-19″, IPTVPORTAL, "Стрим Лабс", RDP.RU, LoudPlay). Здесь обсудят в том числе правовые и административные риски операторов, конкурентоспособность в телекоме на примере решений IPTV, организацию и экономику облачного вещания, поведение абонента, диверсификацию бизнеса и новые источники дохода.

Форум Content Summit Russia откроется сессией "ТВ и видеоконтент", модератором которой выступит редактор отдела медиа "Ведомостей" Ксения Болецкая. Для начала – анализ потребления ТВ и видеоконтента в 2019 году от Mediascope, а далее – дискуссионная панель "Традиционное телевидение и конкурентная среда", к участию в которой приглашены топ-менеджеры компаний Ростелеком/Медиа-Телеком, "Первый канал", "Первый канал. Всемирная сеть", телекомпания "НТВ", Триколор, Media Broadcasting Group, UFC Russia. Завершит мероприятие презентация "Производство анимационного контента для различных сред".

На сессии "Маркетинговые кейсы по продвижению контента" (модераторы Яна Бельская, Кабельщик и Регина Юркина, Медиабренд) рассмотрят наиболее яркие примеры эффективного промоушена в формате презентаций вместе с Fox Networks Group, МТС, провайдером "Интерсвязь", телекомпанией "Первый ТВЧ", Триколором.



Фото: Дмитрий Гаврилов

Сессия "Российский рынок OTT и видеосервисов" объединит три тематических мероприятия, участниками которых станут топ-менеджеры PricewaterhouseCoopers, CuriosityStream, компании Ростелеком/Платформа WINK, Триколора, МТС, More.tv, OKKO Entertainment, Rambler Group, "Иви", UFC Russia, Google, YouTube.

При поддержке АПКиТ пройдут две сессии Форума "Российский киноконтент – производство и дистрибуция" и "Закупка и адаптация зарубежного контента". Модератор обеих: Сусанна Альперина (Российская газета). Сессии обещают звездный состав спикеров, среди них: Федор Бондарчук (ArtPictures Studio), Сергей Сельянов (председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, глава кинокомпании "СТВ"), Влад Ряшин (Star Media), Рафаэл Минасбекян (ГК ГПМ КИТ), Александр Акопов (CosmosStudio), Иван Голомовзюк (1-2-3Production, "ТВ-3″), Софья Квашилава (OKKO Entertainment, Rambler Group), Александр Котт (режиссер, сценарист, продюсер), Юлия Иванова ("Марс Медиа Энтертейнмент"), Владимир Утин ("Леан-М"), Иван Самохвалов ("Среда"), Марина Белова ("Пятый канал"), Тимур Вайнштейн (телеканал "НТВ").

Завершится третий день форума дискуссионной панелью "Авторские права и борьба с пиратством" при поддержке "Медиа-Коммуникационного Союза". Модератор Павел Катков (Катков и партнеры) вместе с посетителями рассмотрит значение антипиратского меморандума в борьбе с пиратством, практику применения антипиратского меморандума и ее результаты, механизмы работы поисковых систем, их статус и ответственность с точки зрения антипиратского законодательства, дальнейшие направления совершенствования антипиратского законодательства.

CSTB.Telecom & Media’2020 – это ключевое событие индустрии телеком и медиа, единственная практико-ориентированная площадка, где можно услышать точки зрения представителей рынка и государства, узнать, как трансформировать бизнес для его дальнейшего развития, получить консультации ведущих экспертов отрасли. CSTB.Telecom & Media‘2020 проводится при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Роскомнадзора, ТПП РФ, МТПП.



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