Как подключить цифровое и аналоговое ТВ на одном телевизоре, рассказали специалисты московского филиала ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".
Они пояснили, что прием цифрового и аналогового ТВ нужен, если зритель хочет смотреть как федеральные, так и местные телеканалы. Для этого понадобится всеволновая антенна, способная принимать сигналы и в метровом, и в дециметровом диапазонах.
Чтобы настроить аналоговые телеканалы, необходимо подключить антенный кабель к антенному входу цифровой приставки, пояснили специалисты. После этого нужно будет соединить разъем приставки (RF OUT) с разъемом телевизора (ANT IN) дополнительным антенным кабелем.
Затем в ФГУП РТРС посоветовали с помощью пульта дистанционного управления телевизора установить режим приема телесигнала в аналоговом формате (TV) и приступить к настройке аналоговых телеканалов. Настроить и переключать цифровые телеканалы можно при помощи пульта от цифровой приставки в режиме AV.
По словам экспертов, также можно использовать разветвитель сигнала, или сплиттер. Он позволяет сохранять связь телевизора с антенной и принимать аналоговое ТВ при отключении приставки.
С 11 февраля по 10 июня 2019 года в России произойдет поэтапное отключение аналоговой трансляции федеральных телеканалов, которые переведут на цифровое вещание. При этом власти Москвы договорились с операторами связи о продолжении вещания аналогового сигнала в кабельных сетях.
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