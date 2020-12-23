Новая функция появилась в Telegram

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В мессенджере Telegram появилась функция групповых звонков с параллельной работой чатов. Теперь пользователи могут разговаривать в чате и вести обычную переписку одновременно, говорится в сообщении мессенджера.

Как утверждают разработчики, чат открыт всегда, поэтому нет необходимости договариваться о времени.

"В группе сразу видно, кто из участников сейчас говорит в чате. Если люди интересны, можно присоединиться послушать – как к разговору коллег в соседнем кабинете", – говорится в сообщении.

На Android доступен режим отображения поверх других приложений – пользователь может управлять микрофоном и видеть, кто разговаривает в чате, даже если мессенджер свернут.

В Telegram для компьютеров и в отдельном приложении для macOS можно выбрать сочетание клавиш для управления микрофоном в голосовом чате.

Кроме того, пользователям Android теперь доступно редактирование фотографий без повторной загрузки, например, добавив на фотографию рисунок, текст или стикеры в медиаредакторе.

Пользователи iOS могут быстро отредактировать и отправить обратно полученную фотографию без повторного сохранения или загрузки.

Ранее в Google анонсировали ряд улучшений, которые внесут в ОС Android зимой. Планируется, что в фирменной клавиатуре Gboard появится опция Emoji Kitchen, благодаря которой пользователи смогут смешивать смайлики, получая собственные вариации. Возможность получать до 14 тысяч комбинаций эмодзи будет доступна для смартфонов на основе Android 6.0 Marshmallow и более новых версиях ОС.

