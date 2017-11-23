Более 70 процентов москвичей пользуются услугами и сервисами на портале mos.ru

23 ноября, 18:58
Фото: YAY/ТАСС
Услугами и сервисами на портале mos.ru пользуются уже 72 процента москвичей. В 2014 году этот показатель составлял 60 процентов, а в 2013 – менее 50.
"Сегодня по уровню предоставления электронных услуг Москва стоит в одном ряду с самыми продвинутыми мегаполисами мира. Например, в октябре 2017 года российская столица вошла в тройку лидеров "Рейтинга удовлетворенности цифровыми услугами в крупных городах мира", составленного международной консалтинговой компанией EY. Вместе с Москвой в топ-3 этого рейтинга находятся Лондон и Нью-Дели", − рассказала председатель Комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук.
Проект по переводу государственных услуг в электронный вид в Москве был запущен в 2010 году. На начальном этапе в электронный вид было переведено 11 услуг, а с 2011 года работа вступила в активную фазу. К октябрю 2017 года количество онлайн-услуг выросло до 176. Кроме того, пользователям портала доступно около 40 сервисов по записи на прием в органы исполнительной власти города и 230 сервисов по оплате услуг более чем 2000 городских учреждений и организаций.
В июле 2017 года компания PricewaterhouseCoopers опубликовала рейтинг "Степень готовности 10 мировых мегаполисов (развитие базовой инфраструктуры и нормативных актов) к внедрению технологических решений в различные сферы городской жизни". По внедрению электронных госуслуг Москва заняла в этом рейтинге 1 место.
По данным КГУ, среди пользователей электронными услугами больше всего − 27,2 процентов − москвичей в возрасте от 25 до 34 лет. Еще 24,3 процентов входят в возрастную категорию от 35 до 44 лет. На пользователей старше 55 лет приходится 16,9 процентов от общего числа.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: