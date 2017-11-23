Более 70 процентов москвичей пользуются услугами и сервисами на портале mos.ru

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Услугами и сервисами на портале mos.ru пользуются уже 72 процента москвичей. В 2014 году этот показатель составлял 60 процентов, а в 2013 – менее 50.

"Сегодня по уровню предоставления электронных услуг Москва стоит в одном ряду с самыми продвинутыми мегаполисами мира. Например, в октябре 2017 года российская столица вошла в тройку лидеров "Рейтинга удовлетворенности цифровыми услугами в крупных городах мира", составленного международной консалтинговой компанией EY. Вместе с Москвой в топ-3 этого рейтинга находятся Лондон и Нью-Дели", − рассказала председатель Комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук.

Проект по переводу государственных услуг в электронный вид в Москве был запущен в 2010 году. На начальном этапе в электронный вид было переведено 11 услуг, а с 2011 года работа вступила в активную фазу. К октябрю 2017 года количество онлайн-услуг выросло до 176. Кроме того, пользователям портала доступно около 40 сервисов по записи на прием в органы исполнительной власти города и 230 сервисов по оплате услуг более чем 2000 городских учреждений и организаций.

В июле 2017 года компания PricewaterhouseCoopers опубликовала рейтинг "Степень готовности 10 мировых мегаполисов (развитие базовой инфраструктуры и нормативных актов) к внедрению технологических решений в различные сферы городской жизни". По внедрению электронных госуслуг Москва заняла в этом рейтинге 1 место.

По данным КГУ, среди пользователей электронными услугами больше всего − 27,2 процентов − москвичей в возрасте от 25 до 34 лет. Еще 24,3 процентов входят в возрастную категорию от 35 до 44 лет. На пользователей старше 55 лет приходится 16,9 процентов от общего числа.