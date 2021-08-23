Скорость получения услуг на портале госуслуг увеличится в 10 раз к 2024 году – Чернышенко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Скорость получения государственных услуг на портале "Госуслуги онлайн" увеличится в 10 раз к 2024 году, этому способствует внедрение технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

"Скорость получения государственных услуг на портале "Госуслуги онлайн" с внедрением ИИ-технологий увеличится в 10 раз к 2024 году", – сказал Чернышенко, слова которого приводит ТАСС.

Кроме того, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ ведет активную работу по обеспечению безопасности личных данных пользователей на госуслугах. В частности, мошенники воруют сведения учетных записей, которые уже стали прообразом паспорта в Сети.

Ранее Чернышенко сообщал о старте тестирования в некоторых регионах обновленной услуги по записи детей в детский сад и услуги по приему заявлений в 1-й класс через портал госуслуг. Таким же образом можно будет записать ребенка в кружки и секции.