Скорость получения услуг на портале госуслуг увеличится в 10 раз к 2024 году – Чернышенко

16:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Скорость получения государственных услуг на портале "Госуслуги онлайн" увеличится в 10 раз к 2024 году, этому способствует внедрение технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на международном военно-техническом форуме "Армия-2021".
"Скорость получения государственных услуг на портале "Госуслуги онлайн" с внедрением ИИ-технологий увеличится в 10 раз к 2024 году", – сказал Чернышенко, слова которого приводит ТАСС.
Кроме того, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ ведет активную работу по обеспечению безопасности личных данных пользователей на госуслугах. В частности, мошенники воруют сведения учетных записей, которые уже стали прообразом паспорта в Сети.
Ранее Чернышенко сообщал о старте тестирования в некоторых регионах обновленной услуги по записи детей в детский сад и услуги по приему заявлений в 1-й класс через портал госуслуг. Таким же образом можно будет записать ребенка в кружки и секции.
Стало известно, как обезопасить свой аккаунт на госуслугах от мошенников
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