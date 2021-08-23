Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

16:03

Скорость получения услуг на портале госуслуг увеличится в 10 раз к 2024 году – Чернышенко

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Скорость получения государственных услуг на портале "Госуслуги онлайн" увеличится в 10 раз к 2024 году, этому способствует внедрение технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

"Скорость получения государственных услуг на портале "Госуслуги онлайн" с внедрением ИИ-технологий увеличится в 10 раз к 2024 году", – сказал Чернышенко, слова которого приводит ТАСС.

Кроме того, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ ведет активную работу по обеспечению безопасности личных данных пользователей на госуслугах. В частности, мошенники воруют сведения учетных записей, которые уже стали прообразом паспорта в Сети.

Ранее Чернышенко сообщал о старте тестирования в некоторых регионах обновленной услуги по записи детей в детский сад и услуги по приему заявлений в 1-й класс через портал госуслуг. Таким же образом можно будет записать ребенка в кружки и секции.

Стало известно, как обезопасить свой аккаунт на госуслугах от мошенников

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать