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Капсулу Hyperloop разогнали до рекордных 466 километров в час, сообщает "Мир 24".

Соревнования Hyperloop Pod Competition проводила корпорация Илона Маска SpaceX. Победителем стала команда WARR Hyperloop из Германии.

Немцы смогли достичь такого результата благодаря системе из восьми отдельных электрических двигателей, общая мощность которой составила 240 киловатт. Помимо этого, немецкие специалисты применили углепластиковый корпус капсулы с уменьшенным сопротивлением воздуха.

Концепцию Hyperloop американский предприниматель Илон Маск представил в 2012 году. Его идею использовали сразу несколько компаний.

Hyperloop представляет собой систему пневматической почты: пассажирские капсулы будут разгоняться внутри труб соответствующего размера с помощью линейных двигателей. Эти устройства используются, к примеру, в составах Московского монорельса. Внутри самих труб будет поддерживаться низкое давление, чтобы движущаяся капсула не встречала сопротивления воздуха. Считается, что капсула сможет разгоняться до 1200 километров в час.