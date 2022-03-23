Эксперт назвал главные причины перегрева современных смартфонов

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Современные смартфоны на платформе Android перегреваются при повышенных нагрузках, они могут происходить из-за плохого покрытия сети и заражения устройства вирусами. Об этом рассказал глава отдела по тестированию, кастомизации и сертификации компании HONOR в России, Турции и странах СНГ Максим Филин.

"Существует фактор плохого сетевого покрытия. Если сигнал сети слабый, а пользователь пытается ее максимально использовать, например смотреть YouTube или скачивать файлы, то устройство может разогреваться. Это происходит потому, что все силы системы брошены на условный модем, который стремится обеспечить то, что хочет получить пользователь, – скачать файлы", – цитирует его "Газета.ру".

По словам Филина, смартфон может нагреться и в момент обычного использования, если в это время активно работают какие-либо фоновые процессы, например скачивание или передача файлов. Кроме того, установка бесплатных приложений со сторонних сайтов может стать причиной заражения системы вирусами или передачи личных данных пользователя третьим лицам. Эти процессы также могут вызвать перегрев устройства.

"Следующий кейс – это использование смартфона во время зарядки. Современные устройства рассчитаны на тяжелые нагрузки, для этого они понижают производительность, яркость и так далее. Тем не менее ситуация перегрева здесь также возможна, поэтому смартфон во время подзарядки перегружать сверхсложными задачами не стоит", – отметил эксперт.

Филин уточнил, что справиться с данной проблемой можно с помощью использования качественных лицензионных зарядных устройств с высокой мощностью.

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