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13:18

Проверки магазинов предложили заменить на онлайн-наблюдение

технологии

13:18

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Роспотребнадзоре готовы отказаться от проверок магазинов, если собственники торговых объектов предоставят ведомству круглосуточный онлайн-доступ к камерам видеонаблюдения.

"Мы готовы не приходить на производство, мы готовы не приходить в торговую точку, но в том случае, если камеры, которых сегодня и на производстве, и в торговле огромное количество, будут использоваться для контроля за безопасностью процессов", – цитирует Агентство "Москва" главу ведомства Анну Попову. Отмечается, что специалисты абсолютно не заинтересованы в получении информации о доходах предпринимателей.

Попова также отметила, что доступ к видеонаблюдению вернул бы проверкам внезапность. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор планирует отказаться от плановых проверок для снижения нагрузки на бизнес. Ведомство собирается проводить "профилактическую работу вместе с бизнесом и мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями".

Основанием для внезапной проверки субъектов предпринимательства является угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан и иного серьезного ущерба. В этих случаях проверяющим органам требуется разрешение прокуратуры.

технологии

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