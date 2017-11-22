Telegram впервые заблокировал канал с пиратским контентом

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Мессенджер Telegram впервые заблокировал канал, содержащий пиратский аудиоконтент. Об этом сообщил Роскомнадзор на своей странице в Facebook.

"Мессенджер Telegram впервые заблокировал канал, который распространял аудиоконтент с нарушением авторских прав. Объединим усилия в борьбе за легальный контент", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что к мессенджеру поступило другое обращение о блокировке недопустимого контента. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов просит создателя Telegram Павла Дурова остановить деятельность каналов с инструкциями изготовления взрывчатых веществ и призывами к совершению терактов. По его словам, в таких чатах общаются даже подростки.

Кроме того, сервис продолжает спор с ФСБ, касательно предоставления данных для дешифровки переписки пользователей. Спецслужбы требуют ключи от шифрования, а представители мессенджера утверждают, что технически не могут предоставить необходимые данные. Суд оштрафовал компанию на 800 тысяч рублей, решение будет оспорено.