В России запустят сервис для анализа данных о предпочтениях телезрителей

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В России разработали и начали внедрять сервис "Программный директор", предназначенный для анализа данных о вовлеченности жителей страны в просмотр телевизора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора телекомпании НТВ Алексея Земского.

Сейчас данные, на основе которых делаются выводы о рейтингах тех или иных программ, ежедневно приходят телеканалам в "сыром" виде и представляют из себя таблицы на несколько сотен тысяч строк. До появления "Программного директора" их приходилось анализировать вручную или с помощью зарубежного ПО.

"Для того, чтобы разобраться в этих сырых данных, и нужна наша программа, которая все делает в автоматическом режиме. Это первая отечественная разработка с таким функционалом, ранее все пользовались зарубежными аналогами или считали все вручную", – объяснил Земский.

Сервис создавался при сотрудничестве с компанией Mediascope. Сейчас им в тестовом режиме уже пользуются некоторые телекомпании, у которых собираются отзывы для дальнейшей доработки продукта.

Отмечается, что "Программный директор" позволяет в реальном времени следить за поведением телезрителей, а также создавать сложные запросы для анализа конкретной аудитории.

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