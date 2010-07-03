Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.

Вертолет перемещается в пространстве со скоростью 90 километров в час, и одновременно с этим вращается вокруг своей оси. Отмечается, что пока эта фигура не имеет своего названия.



Ми-28Н "Ночной охотник" – ударный вертолет, предназначенный для уничтожения бронетехники, живой силы противника и малоскоростных воздушных целей.

Ранее телеканал Antena 3 обнародовал кадры, на которых якобы российский бомбардировщик Су-24 пролетает вблизи испанского авианосца "Хуан Карлос I" в Балтийском море.