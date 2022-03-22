Взаимодействие с Instagram и Facebook может быть признано экстремистским – эксперт

09:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
При использовании соцсетей Instagram и Facebook (признаны экстремистскими и запрещены в РФ) следует быть осторожнее, поскольку это может быть расценено как экстремизм. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
"Настороженность заключается в том, что если используете (данные соцсети. – Прим. ред.), то надо быть готовым к тому, что могут быть какие-то последствия, хоть и обещали, что их и не будет пока, но теоретически это возможно", – сказал он.
По мнению Зыкова, это может распространяться на переписки в указанных соцсетях, покупку рекламы в них, а также приобретение акций компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ).
Ранее Тверской суд Москвы признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность на территории России. В суде сочли, что деятельность Meta, которой принадлежат соцсети, направлена против России и вооруженных сил страны.
До этого в Meta временно разрешили в своих соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию против российских военных и отказались удалять противоправный контент. При этом отмечалось, что запреты не распространяются на гражданское население России.
Соцсети Meta оказались под запретом
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