Москвичи смогут сменить мобильного оператора, находясь в другом регионе

18:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москвичи и петербуржцы смогут при необходимости сменить мобильного оператора, находясь за пределами домашнего региона, сообщает пресс-служба Tele2.
"Клиенты любого оператора, заключившие договор на оказание услуг связи в Москве и области, могут перенести свой номер в Tele2, не приезжая в домашний регион. Петербуржцы во время длительного пребывания в Москве также могут подключиться к тарифам своего региона в столице, осуществив переход по MNP", – говорится в сообщении компании.
Получить услугу можно, обратившись в один из салонов связи Tele2 и получив там сим-карту с функцией саморегистрации. Активировать ее можно в салоне или самостоятельно в приложении "Мой Tele2". Пользователю необходимо будет только расписаться, поскольку заявление о переносе номера по MNP сформируется автоматически.
Уточняется, что миграция трафика между городами практически достигла допандемийных значений. В частности, в аэропорту Пулково за первые два месяца 2021 года объем использованного москвичами трафика составил 37 процентов от общего количества гигабайтов, скачанных абонентами из других регионов. В Москве этот показатель составил 30 процентов на три аэропорта – Внуково, Шереметьево, Домодедово.
Ранее эксперты оператора Tele2 проанализировали активность москвичей в столичных театрах после частичного снятия ограничений из-за COVID-19. Горожане чаще всего посещали "Ленком Марка Захарова". Кроме того, почти без отрыва от победителя в топ-3 попал "Гоголь-центр", а замкнул тройку лидеров МХТ имени Чехова.
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