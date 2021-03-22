Разработанный в Москве цифровой сервис для врачей номинирован на премию ООН

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Цифровой сервис для врачей столичных поликлиник номинирован на премию WSIS 2021 конкурса ООН, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Единая цифровая платформа московского здравоохранения, по ее словам, дает возможность внедрять передовые разработки, а также улучшает качество диагностики.

"В московских поликлиниках цифровой инструмент работает уже более полугода, и за это время врачи поставили с его помощью более 1 миллиона диагнозов. Мы очень рады, что наш проект получил высокую оценку ООН и попал в шорт-лист престижной премии WSIS 2021", – отметила Ракова.

Цифровая разработка позволяет определить с помощью искусственного интеллекта три наиболее вероятных диагноза, основанных на жалобах пациента.

Как уточняется, для создания системы провели исследование на основе данных 4 миллионов посещений медучреждений. Специалисты обобщили статистику всех диагнозов при амбулаторном лечении за один год.

Система способна выставлять 256 различных диагнозов – это 95% от всех возможных диагнозов пациентов при первом обращении к врачу. Медик может выбрать один из них или поставить собственный. После этого врач направляет пациента на исследования или консультацию к специалистам узкого профиля, которых также предлагает система.

Сервис был протестирован в четырех российских регионах, где проживают свыше 20 миллионов человек.

Применение сервиса в столице позволило снизить возросшую нагрузку на медиков и сократить время на постановку диагноза. В повседневной работе им пользуются свыше 3,5 тысячи врачей.

В столице активно развиваются сервисы искусственного интеллекта, которые помогают врачам в обработке шести новых исследований. Они охватят такие сферы, как онкодиагностика, кардиология, пульмонология, неврология, а также диагностика хронических заболеваний и состояний, требующих неотложной помощи.

В московском эксперименте по внедрению ИИ в здравоохранение участвуют 39 сервисов: 18 из них уже активно используют врачи городских медучреждений, а еще 21 проходит тестирование.

В настоящее время ИИ-сервисы обрабатывают около 20 тысяч радиологических исследований в сутки, а всего с момента запуска алгоритмы помогли медикам обработать около 1,5 миллиона снимков.