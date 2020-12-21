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RT стал лучшим digital-брендом из России по итогам премии Webby Awards 2020. Благодаря этому Россия вошла в рейтинг самых успешных стран в digital-сфере.

Уточняется, что телеканал получил две высшие награды Webby Awards.

В частности, VR-фильм "Уроки Аушвица", созданный RT, завоевал награды в двух категориях – "Иммерсивная и смешанная реальность: Объемная съемка" и "Новости". Фильм приурочен к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского лагеря Освенцим. Он объединяет в себе технологию объемной съемки и элементы виртуальной реальности.

Кроме того, в финал категории "Лучшее использование дополненной реальности" вышла AR-книга #Romanovs100. В ней опубликовали несколько тысяч фотографий из архива царской семьи, что стало самой полной фотоколлекцией Романовых.

Ранее RT исполнилось 15 лет. С юбилеем канал поздравил Владимир Путин. Он отметил, что проект значительно обогатил глобальную информационную повестку за эти годы.