На выставке "умных технологий" Москвы соберутся более 3 тысяч участников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 3 тысяч участников соберутся на выставке-конференции "Умные технологии Москвы – энергоэффективного города". Выставка пройдет с 23 по 25 октября.

"Мероприятие в составе инвестиционного форума, выставки энергоэффективных технологий и конференции, состоящей почти из двух десятков секций и круглых столов, в 36 раз пройдет в Москве в период 23-25 октября. Более 3 тысяч участников, представители производственных, проектных, строительных, монтажных, эксплуатационных и научных организаций, органов власти и местного самоуправления <...> соберутся в здании правительства Москвы на улице Новый Арбат", – сказано в сообщении пресс-службы департамента ЖКХ, передает Агентство "Москва".

Также на выставку приедут гости из более чем 60 городов и нескольких стран мира.

В течение трех дней форума пройдут секции и круглые столы по вопросам развития городской инженерной и коммунальной инфраструктуры. Будут обсуждаться инженерные системы электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и другие.

Возможности современных технологий будут рассматриваться на всех уровнях. Также секции запланированы по теме реновации, переработке отходов, кадровому обеспечению.

