Работающие с квантовыми коммуникациями российские компании получат IT-аккредитацию

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Российские организации, которые проводят работы с квантовыми коммуникациями, смогут получать аккредитацию как IT-компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Отмечается, что аккредитация будет получена в соответствии с утвержденной правительством РФ концепцией регулирования отрасли квантовых коммуникаций, действующей до 2030 года.

"Новая отрасль должна быть представлена в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. Это необходимо, чтобы различные отраслевые организации, например производители оборудования для квантовых коммуникаций, могли получать поддержку от государства", – объяснил он.

В связи с этим компании, работающие с квантовыми коммуникациями, могут рассчитывать на получение соответствующей аккредитации.

Ранее Чернышенко заявлял, что спрос российских компаний на IT-специалистов за минувший год увеличился более чем в полтора раза, то есть на 63%.

В аппарате зампреда кабмина также добавили, что в РФ реализуется несколько проектов, направленных на подготовку специалистов в сфере IT. Например, в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" с 2019 года за счет госбюджета обучение прошли 343 тысячи человек, а в следующем году на обучение планируется принять порядка полумиллиона человек.



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