Более 13 тысяч человек зарегистрировались на портале "Добродел" за неделю

Количество новых пользователей на подмосковном портале "Добродел" в разы превышает показатели прошлого года. Только за прошлую неделю на сайте зарегистрировались более 13 тысяч человек.
"Количество решений, которые приняли пользователи, выросло почти в два раза. Стоит отметить, что жители не подтвердили и не согласились с 8 тысячами ответов", – цитирует Агентство "Москва" министра госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максима Рымара.
Интернет-портал "Добродел" начал работать в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители смогут подтвердить, разрешена ли проблема. Если нет, обращение будет снова направлено на рассмотрение.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.