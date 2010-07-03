Более 13 тысяч человек зарегистрировались на портале "Добродел" за неделю

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Количество новых пользователей на подмосковном портале "Добродел" в разы превышает показатели прошлого года. Только за прошлую неделю на сайте зарегистрировались более 13 тысяч человек.

"Количество решений, которые приняли пользователи, выросло почти в два раза. Стоит отметить, что жители не подтвердили и не согласились с 8 тысячами ответов", – цитирует Агентство "Москва" министра госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максима Рымара.

Интернет-портал "Добродел" начал работать в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители смогут подтвердить, разрешена ли проблема. Если нет, обращение будет снова направлено на рассмотрение.