Судья Верховного суда Бразилии отозвал решение о блокировке Telegram – СМИ

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Судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес отозвал решение о блокировке Telegram в стране. Об этом сообщает портал G1.

"По словам Мораеса, отзыв был обусловлен тем, что Telegram выполнил ожидаемые судебные решения, это и побудило отменить приостановку приложения", – пишет издание.

18 марта пресс-служба Верховного суда Бразилии подтвердила, что высшая судебная инстанция постановила заблокировать работу мессенджера Telegram в стране из-за неоднократного неисполнения ряда судебных решений.

В свою очередь, основатель компании Павел Дуров попросил суд рассмотреть возможность отсрочки вынесения решения. По словам бизнесмена, причиной сложившейся ситуации могла стать проблема с пересылкой электронных писем между корпоративными адресами Telegram и Верховным судом Бразилии.

После этого суд дал Telegram сутки на то, чтобы компания назначила своего представителя в Бразилии и сообщила властям о мерах борьбы с дезинформацией.