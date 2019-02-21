Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:53

Интеллектуальную систему охраны границы разрабатывают в Ростехе

технологии

15:53

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники холдинга "Росэлектроника", который входит в Ростех, работают над созданием системы поддержки принятия решений для охраны сухопутных границ РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Ростеха Сергея Чемезова.

Разработка будет собирать сведения о наземной, морской и воздушной обстановке. Это позволит прогнозировать ситуацию на охраняемых участках, планировать работу пограничников и решать оперативные задачи.

К работам над интеллектуальным комплексом контроля и охраны периметра приступили еще в 2016 году. Проектируемая система без участия человека сможет постоянно контролировать до нескольких сотен гектаров. Если нужно, она же определит координаты нарушителей.

Авторы разработки хотят соединить радиолокационную станцию "Форпост" и оптико-электронный модуль "Полет-1". В планах также включение в систему беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Чемезов сообщил об уничтожении поврежденных штормом С-400 для КНР. Он уточнил, что сейчас в России изготавливаются новые ракеты.

технологии

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика