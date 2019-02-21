Интеллектуальную систему охраны границы разрабатывают в Ростехе

Сотрудники холдинга "Росэлектроника", который входит в Ростех, работают над созданием системы поддержки принятия решений для охраны сухопутных границ РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Ростеха Сергея Чемезова.
Разработка будет собирать сведения о наземной, морской и воздушной обстановке. Это позволит прогнозировать ситуацию на охраняемых участках, планировать работу пограничников и решать оперативные задачи.
К работам над интеллектуальным комплексом контроля и охраны периметра приступили еще в 2016 году. Проектируемая система без участия человека сможет постоянно контролировать до нескольких сотен гектаров. Если нужно, она же определит координаты нарушителей.
Авторы разработки хотят соединить радиолокационную станцию "Форпост" и оптико-электронный модуль "Полет-1". В планах также включение в систему беспилотных летательных аппаратов.
Ранее Чемезов сообщил об уничтожении поврежденных штормом С-400 для КНР. Он уточнил, что сейчас в России изготавливаются новые ракеты.
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